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ЛНЗ розгромно поступився Младі Болеслав у контрольному матчі

Сьогодні 19:30 323 0
ЛНЗ розгромно поступився Младі Болеслав у контрольному матчі
#ЛНЗ Черкаси

Джерело - Чемпіон.

ЛНЗ поступився чеській Младі Болеслав у контрольному матчі.

Матч закінчився з рахунком 1:5 на користь чеської команди, голом за ЛНЗ з пенальті відзначився Іван Тищенко.

Наступний контрольний матч ЛНЗ зіграє 30 січня проти Словацко.

Товариський матч

27 січня

ЛНЗ (Черкаси) – Млада Болеслав (Млада-Болеслав, Чехія) 1:5

ЛНЗ: Пеньков (Кучеренко, 58) – Насонов (Лопирьонок, 58), Ковальов, Норенков, Стасюк – Пасіч (Тищенко, 58), Бойко, Рибалка (Банада, 66), Шестаков (Олійник, 58, Долінський, 87), Бар (Каплієнко, 46) – Прядун (Бессала, 58)

 Нагадаємо, ЛНЗ підписав першого легіонера в історії клубу.

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