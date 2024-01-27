ЛНЗ розгромно поступився Младі Болеслав у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
ЛНЗ поступився чеській Младі Болеслав у контрольному матчі.
Матч закінчився з рахунком 1:5 на користь чеської команди, голом за ЛНЗ з пенальті відзначився Іван Тищенко.
Наступний контрольний матч ЛНЗ зіграє 30 січня проти Словацко.
Товариський матч
27 січня
ЛНЗ (Черкаси) – Млада Болеслав (Млада-Болеслав, Чехія) 1:5
ЛНЗ: Пеньков (Кучеренко, 58) – Насонов (Лопирьонок, 58), Ковальов, Норенков, Стасюк – Пасіч (Тищенко, 58), Бойко, Рибалка (Банада, 66), Шестаков (Олійник, 58, Долінський, 87), Бар (Каплієнко, 46) – Прядун (Бессала, 58)
Нагадаємо, ЛНЗ підписав першого легіонера в історії клубу.