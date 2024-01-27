ЛНЗ розгромно поступився Младі Болеслав у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.

ЛНЗ поступився чеській Младі Болеслав у контрольному матчі.

Матч закінчився з рахунком 1:5 на користь чеської команди, голом за ЛНЗ з пенальті відзначився Іван Тищенко.

Наступний контрольний матч ЛНЗ зіграє 30 січня проти Словацко.

Товариський матч

27 січня

ЛНЗ (Черкаси) – Млада Болеслав (Млада-Болеслав, Чехія) 1:5

ЛНЗ: Пеньков (Кучеренко, 58) – Насонов (Лопирьонок, 58), Ковальов, Норенков, Стасюк – Пасіч (Тищенко, 58), Бойко, Рибалка (Банада, 66), Шестаков (Олійник, 58, Долінський, 87), Бар (Каплієнко, 46) – Прядун (Бессала, 58)

Нагадаємо, ЛНЗ підписав першого легіонера в історії клубу.