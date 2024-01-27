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Шевченко запросив Чеферіна в Україну

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Шевченко запросив Чеферіна в Україну
#Українська асоціація футболу (УАФ), #УЄФА, #Андрій Шевченко

Джерело - Sky Sports.

Немає жодних підстав для повернення російських команд.

Про це заявив президент УАФ Андрій Шевченко.

"Я хотів би запросити всіх, хто приймає ці рішення – у комітеті УЄФА, у виконкомі, президент Александр Чеферін. До того, як Чеферін прийме рішення, приїжджайте в Україну. Подивіться, поговоріть про наші проблеми, а після цього прийміть своє рішення. Я хочу говорити. Я хочу показати нинішню ситуацію в Україні, тому що з початку війни вона тільки погіршується.

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Я не бачу жодних підстав давати таку можливість для повернення російських команд. Це не зміниться. Війна триває. Щодня це ракетні обстріли, гинуть люди. Нам потрібно більше тиску на Росію, щоб зупинити війну, і моя заява завжди буде точно такою ж: "Я категорично проти цього". Вже близько 350 стадіонів зруйновано. 5 днів тому був великий ракетний удар по столиці України Києву. Я був тут, і новенький стадіон з академією, який щойно був побудований у 2022 році, зруйнували ракети.

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У нас немає вибору, ми просто повинні продовжувати. Але нам потрібна підтримка решти світу, яка хоче допомогти Україні, і ми маємо знайти спосіб розвиватися. Ми повинні знайти спосіб продовжувати вірити і наполегливо працювати. Кожен день я буду прокидатися і просто робити свою роботу якнайкраще. Через три-чотири дні відразу після початку повномасштабного вторгнення я дав вам у студії Sky Sports інтерв’ю. З того часу я почав дуже наполегливо працювати для України.

  Шевченко: Дякую всім українцям за підтримку, яку я відчуваю багато років

Зараз я очолив футбольну асоціацію – це велика роль, дуже важлива. Це велика відповідальність. Я вважаю, що футбол має такий великий вплив і у світі, і всередині України, і в нашому суспільстві. Я просто хочу використати своє ім’я, свій бекграунд, щоб допомогти українському молодому поколінню, командам, щоб кожен міг продовжувати грати у футбол, навіть у таких складних умовах", – сказав Шевченко.

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