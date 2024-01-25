Шевченко: Дякую всім українцям за підтримку, яку я відчуваю багато років

Джерело - Чемпіон.

Новий очільник УАФ Андрій Шевченко подякував за підтримку.

Про це український функціонер написав у фейсбуці.

"Відсьогодні починаю працювати президентом Української асоціації футболу. Дякую за довіру делегатам XXVI Конгресу УАФ. Попереду відповідальна задача — розвивати український футбол у найскладніший час в історії України. Зробити його масовим і доступним.

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Для цього з командою зосередимося на таких кроках: прозорість та цифровізація діяльності асоціації, розвиток збірних команд та їхніх брендів, співпраця з клубами, реформа арбітражу та підготовка фахівців, міжнародна співпраця та використання футболу для посттравматичного відновлення українців.

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Дякую всім українцям за підтримку, яку я відчуваю багато років. Я зроблю все, щоб український футбол став сильнішим, щоб він продовжував бути приводом для нашого обʼєднання та гордості", — написав Шевченко.

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