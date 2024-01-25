Виконком УАФ обрав нового генерального секретаря Асоціації

Ним став Ігор Грищенко

На XXVI Конгресі Української асоціації футболу, який сьогодні, 25 січня, відбувся у столичному Будинку футболу, було обрано новий склад Виконавчого комітету УАФ.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Одразу після закінчення роботи конгресу відбулося перше засідання виконкому у новому складі.

Одним із головних питань порядку денного було обрання генерального секретаря УАФ. На пропозицію президента УАФ Андрія Шевченка члени виконкому одноголосно підтримали кандидатуру Ігоря Грищенка.

До цього Ігор Грищенко працював виконувачем обов'язків генерального секретаря УАФ.

Раніше повідомлялося, що на Конгресі УАФ було обрано нових першого віцепрезидента та віцепрезидентів нового очільника асоціації Андрія Шевченка.