Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 січня, Оболонь провела другий спаринг на навчально-тренувальному зборі в Туреччині.

Суперником киян стала ФК Дукаджині із Косово. Матч завершився з рахунком 4:1 на користь Оболоні.

Наступний матч команда Валерія Іващенка проведе проти Банік Острава (Чехія). Гра відбудеться 27 січня.

Контрольний матч

25 січня

Оболонь (Україна) - Дукаджині 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 38 Грисьо, 2:0 - 44 Вишневський, 2:1 - 50 Шабані (пен), 3:1 - 67 Тарануха, 4:1 - 83 Суханов

Вчора Оболонь програла іншій команді з Косово - Малішева (0:2).