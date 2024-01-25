Головне
Ястремська програла китаянці Чжен у півфіналі Australian Open-2024
Вчора 14:37 1672
Шахтар переграв Лех у контрольному матчі
Вчора 19:39 361
Шахтар домовився про трансфер Марлона Гомеса
Вчора 19:25 653
Стало відомо, скільки заробила Ястремська за виступ на Australian Open-2024
Вчора 16:49 7720
Кривбас переграв чемпіона Угорщини у контрольному матчі
Вчора 16:39 490
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Вчора 16:03 13235
Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська підніметься на 64 сходинки, Костюк - уперше в топ-30
Вчора 15:25 30128
Ястремська - Чжен: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу Australian Open
Вчора 14:27 4926
Ястремська програла перший сет півфінального матчу Australian Open-2024
Вчора 13:52 1628
Шевченко - новий президент УАФ
Вчора 13:10 1187
Прямі трансляції

Оболонь - Дукаджині 4:1: огляд матчу

Вчора 23:25 198 0
Оболонь - Дукаджині 4:1: огляд матчу
#Оболонь

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 січня, Оболонь провела другий спаринг на навчально-тренувальному зборі в Туреччині. 

Суперником киян стала ФК Дукаджині із Косово. Матч завершився з рахунком 4:1 на користь Оболоні.

Наступний матч команда Валерія Іващенка проведе проти Банік Острава (Чехія). Гра відбудеться 27 січня.

Контрольний матч
25 січня

Оболонь (Україна) - Дукаджині 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 38 Грисьо, 2:0 - 44 Вишневський, 2:1 - 50 Шабані (пен), 3:1 - 67 Тарануха, 4:1 - 83 Суханов 

Вчора Оболонь програла іншій команді з Косово - Малішева (0:2).

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 13235
Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська підніметься на 64 сходинки, Костюк - уперше в топ-30 Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська підніметься на 64 сходинки, Костюк - уперше в топ-30 30128
Стало відомо, скільки заробила Ястремська за виступ на Australian Open-2024 Стало відомо, скільки заробила Ястремська за виступ на Australian Open-2024 7720
Стало відомо, скільки заробили Світоліна, Костюк і Цуренко за виступ на Australian Open-2024 Стало відомо, скільки заробили Світоліна, Костюк і Цуренко за виступ на Australian Open-2024 40947 2
Букмекери назвали фаворитку матчу Ястремська - Чжен Букмекери назвали фаворитку матчу Ястремська - Чжен 6907
Ястремська - Чжен: де дивитися онлайн матч 1/2 фіналу Australian Open Ястремська - Чжен: де дивитися онлайн матч 1/2 фіналу Australian Open 5830
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 38298
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 35184
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 86454
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 43553
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 23838
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 18331 1