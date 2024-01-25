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Оболонь розгромила Дукаджині у спарингу в Туреччині

Сьогодні 16:14 225 0
Оболонь розгромила Дукаджині у спарингу в Туреччині
#Оболонь

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 січня, Оболонь провела другий спаринг на навчально-тренувальному зборі в Туреччині. 

Суперником киян стала ФК Дукаджині із Косово.

Матч завершився з рахунком 4:1 на користь Оболоні.

Наступний матч команда Валерія Іващенка проведе проти Банік Острава (Чехія). Гра відбудеться 27 січня.

Контрольний матч
25 січня

Оболонь (Україна) - Дукаджині 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 38 Грисьо, 2:0 - 44 Вишневський, 2:1 - 50 Шабані (пен), 3:1 - 67 Тарануха, 4:1 - 83 Суханов 

Вчора Оболонь програла іншій команді з Косово - Малішева (0:2).

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