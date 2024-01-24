Джерело - Чемпіон.

24 січня Оболонь провела перший спаринг на навчально-тренувальному зборі в Туреччині.

Суперником пивоварів Малішева з Косово. Наприкінці зустрічі Оболонь пропустила два голи та зазнала поразки - 0:2.

Наступний матч Оболонь зіграє з ФК Дукаджині (Косово). Гра відбудеться 25 січня.

Контрольний матч

24 січня

Оболонь (Україна) - Малішева (Косово) 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 86 Хазроллай, 0:2 87 Моріна

Оболонь: Федорівський (Рибка 46), Осман (Прокопенко 46), Приймак (Карась 46), Дубко (Вовкун 46), Нагієв (Грисьо 46), Суханов (Груша 46), Мороз (Запорожець 46), Черненко (Косовський 46), Слободян – к (Краснопір 46), Мединський (Чернов 46), Тарануха (Вишневський 46).

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