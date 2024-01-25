Головне
Ястремська програла китаянці Чжен у півфіналі Australian Open-2024
Сьогодні 14:37 1608
Шахтар переграв Лех у контрольному матчі
Сьогодні 19:39 321
Шахтар домовився про трансфер Марлона Гомеса
Сьогодні 19:25 583
Стало відомо, скільки заробила Ястремська за виступ на Australian Open-2024
Сьогодні 16:49 6665
Кривбас переграв чемпіона Угорщини у контрольному матчі
Сьогодні 16:39 458
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 16:03 13198
Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська підніметься на 64 сходинки, Костюк - уперше в топ-30
Сьогодні 15:25 29792
Ястремська - Чжен: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу Australian Open
Сьогодні 14:27 4890
Ястремська програла перший сет півфінального матчу Australian Open-2024
Сьогодні 13:52 1610
Шевченко - новий президент УАФ
Сьогодні 13:10 1159
Прямі трансляції

Шахтар - Лех 3:1: огляд матчу

Сьогодні 21:55 227 0
Шахтар - Лех 3:1: огляд матчу
#Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 січня, Шахтар провів другий товариський матч на зборах у Туреччині.

Суперником гірників став польський Лех. Український клуб переміг з рахунком 3:1.

Контрольний матч
25 січня

Шахтар - Лех 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 21 Зубков, 2:0 - 42 Бондаренко, 3:0 - 55 Цуканов (пен.), 3:1 - 66 Гургуль

Шахтар: Різник (Рудько, 46), Конопля (Козік, 46), Бондар (Лемкін, 46), Матвієнко (к) (Ракіцький, 46), Педріньйо (Азаров, 46), Криськів (Назарина, 46), Бондаренко (Гочолеішвілі, 46), Судаков (Цуканов, 46), Зубков (Швед, 46), Кевін (Очеретько, 46), Егіналду (Сікан, 46).

Раніше повідомлялося, що Шахтар домовився про трансфер Марлона Гомеса.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Букмекери назвали фаворитку матчу Ястремська - Чжен Букмекери назвали фаворитку матчу Ястремська - Чжен 6866
Ястремська - Чжен: де дивитися онлайн матч 1/2 фіналу Australian Open Ястремська - Чжен: де дивитися онлайн матч 1/2 фіналу Australian Open 5813
Стало відомо, скільки заробила Ястремська за виступ на Australian Open-2024 Стало відомо, скільки заробила Ястремська за виступ на Australian Open-2024 6665
Стало відомо, скільки заробили Світоліна, Костюк і Цуренко за виступ на Australian Open-2024 Стало відомо, скільки заробили Світоліна, Костюк і Цуренко за виступ на Australian Open-2024 40533 2
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 13198
Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська підніметься на 64 сходинки, Костюк - уперше в топ-30 Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська підніметься на 64 сходинки, Костюк - уперше в топ-30 29792
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 28933
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 126679
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15430 2
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 4382 2
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 10442
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 50818 1