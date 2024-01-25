Шахтар домовився про трансфер Марлона Гомеса

12 млн євро плюс бонуси

Донецький Шахтар погодив трансфер хавбека Васко да Гама Марлона Гомеса.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Шахтар заплатить за гравця 12 млн євро фіксованою ціною, ще 4 млн будуть прописані як бонуси.

Документи про трансфер будуть підписані найближчим часом.

Також Романо зазначає, що угода підписана за посередництва відомого агента Піні Захіві.

Нагадаємо, що Transfermarkt оцінює хлопця у 6 мільйонів євро. 85% економічних прав на хавбека належать Васко да Гама, а решта 15% - Нова-Ігуасу.

20-річний хавбек є вихованцем Васку да Гама і провів за його основну команду 45 матчів з 2022 року, забив два голи та зробив три результативні передачі. Також він встиг дебютувати за збірну Бразилії U-23.

Раніше Шахтар підписав вінгера Кевіна.