Шахтар домовився про трансфер Марлона Гомеса

Джерело - UA-футбол.
Донецький Шахтар погодив трансфер хавбека Васко да Гама Марлона Гомеса.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Шахтар заплатить за гравця 12 млн євро фіксованою ціною, ще 4 млн будуть прописані як бонуси.
Документи про трансфер будуть підписані найближчим часом.
Також Романо зазначає, що угода підписана за посередництва відомого агента Піні Захіві.
Нагадаємо, що Transfermarkt оцінює хлопця у 6 мільйонів євро. 85% економічних прав на хавбека належать Васко да Гама, а решта 15% - Нова-Ігуасу.
20-річний хавбек є вихованцем Васку да Гама і провів за його основну команду 45 матчів з 2022 року, забив два голи та зробив три результативні передачі. Також він встиг дебютувати за збірну Бразилії U-23.
Раніше Шахтар підписав вінгера Кевіна.