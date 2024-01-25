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Шахтар домовився про трансфер Марлона Гомеса

12 млн євро плюс бонуси
Сьогодні 19:25 267 0
Шахтар домовився про трансфер Марлона Гомеса
#Шахтар

Джерело - UA-футбол.

Донецький Шахтар погодив трансфер хавбека Васко да Гама Марлона Гомеса.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Шахтар заплатить за гравця 12 млн євро фіксованою ціною, ще 4 млн будуть прописані як бонуси.

Документи про трансфер будуть підписані найближчим часом.

Також Романо зазначає, що угода підписана за посередництва відомого агента Піні Захіві.

Нагадаємо, що Transfermarkt оцінює хлопця у 6 мільйонів євро. 85% економічних прав на хавбека належать Васко да Гама, а решта 15% - Нова-Ігуасу.

20-річний хавбек є вихованцем Васку да Гама і провів за його основну команду 45 матчів з 2022 року, забив два голи та зробив три результативні передачі. Також він встиг дебютувати за збірну Бразилії U-23.

Раніше Шахтар підписав вінгера Кевіна.

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