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Шахтар переграв Лех у контрольному матчі

Сьогодні 19:39 142 0
Шахтар переграв Лех у контрольному матчі
#Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 січня, Шахтар провів другий товариський матч на зборах у Туреччині.

Суперником гірників став польський Лех. Український клуб переміг з рахунком 3:1.

Контрольний матч
25 січня

Шахтар - Лех 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 21 Зубков, 2:0 - 42 Бондаренко, 3:0 - 55 Цуканов (пен.), 3:1 - 66 Гургуль

Шахтар: Різник (Рудько, 46), Конопля (Козік, 46), Бондар (Лемкін, 46), Матвієнко (к) (Ракіцький, 46), Педріньйо (Азаров, 46), Криськів (Назарина, 46), Бондаренко (Гочолеішвілі, 46), Судаков (Цуканов, 46), Зубков (Швед, 46), Кевін (Очеретько, 46), Егіналду (Сікан, 46).

Раніше повідомлялося, що Шахтар домовився про трансфер Марлона Гомеса.

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