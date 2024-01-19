Шахтар підтвердив трансфер Кевіна

Джерело - shakhtar.com.
Шахтар оголосив про трансфер 21-річного лівого вінгера Палмейрас Кевін.
Про це повідомляє пресслужба "гірників".
Угода клубу з гравцем розрахована на 5 років. Бразилець виступатиме під 37-м номером.
За інформацією Фабріціо Романо, Шахтар заплатить за трансфер 15 мільйонів євро (з урахуванням бонусів).
Раніше була інформація, що Палмейрас продасть 70% своїх прав на гравця. Ще 30% після останньої угоди належать клубу Деспортіво, у якого бразильця було придбано за 125 тисяч євро.
Нагадаємо, що Шахтар витратить понад 10 мільйонів гривень на збори у Туреччині.