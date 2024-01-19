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Шахтар підтвердив трансфер Кевіна

Кевін став гравцем Шахтаря
Сьогодні 14:20 135 0
Шахтар підтвердив трансфер Кевіна
#Палмейрас, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар Донецьк, #Кевін

Джерело - shakhtar.com.

Шахтар оголосив про трансфер 21-річного лівого вінгера Палмейрас Кевін.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Угода клубу з гравцем розрахована на 5 років. Бразилець виступатиме під 37-м номером.

За інформацією Фабріціо Романо, Шахтар заплатить за трансфер 15 мільйонів євро (з урахуванням бонусів).

Раніше була інформація, що Палмейрас продасть 70% своїх прав на гравця. Ще 30% після останньої угоди належать клубу Деспортіво, у якого бразильця було придбано за 125 тисяч євро.

Нагадаємо, що Шахтар витратить понад 10 мільйонів гривень на збори у Туреччині.

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