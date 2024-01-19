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Кучер підтвердив інформацію про позов до Дніпра-1

Олександр Кучер прокоментував скаргу на дніпровський клуб.
Сьогодні 13:14 157 0
Кучер підтвердив інформацію про позов до Дніпра-1
#СК Дніпро-1, #Олександр Кучер

Джерело - ukrfootball.ua.

Колишній тренер Дніпра-1 Олександр Кучер підтвердив інформацію про те, що позивається проти клубу.

Про це розповів сам фахівець у коментарі Українському футболу.

"Я подав на них позов до Палати вирішення спорів УАФ. Вони винні мені зарплату за три місяці і бонуси за друге місце в розмірі 100-150 тисяч доларів. 

Коли я підготував усі документи, то скинув їх у Дніпро-1 і зателефонував Русолу. Він мені не відповів, і ніхто не передзвонив. Це було ще до нового року. Тепер чекаю засідання", - відзначив Кучер.

Нагадаємо, Дніпро-1 запланував сім спарингів у Туреччині.

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