Кучер підтвердив інформацію про позов до Дніпра-1

Колишній тренер Дніпра-1 Олександр Кучер підтвердив інформацію про те, що позивається проти клубу.

Про це розповів сам фахівець у коментарі Українському футболу.

"Я подав на них позов до Палати вирішення спорів УАФ. Вони винні мені зарплату за три місяці і бонуси за друге місце в розмірі 100-150 тисяч доларів.

Коли я підготував усі документи, то скинув їх у Дніпро-1 і зателефонував Русолу. Він мені не відповів, і ніхто не передзвонив. Це було ще до нового року. Тепер чекаю засідання", - відзначив Кучер.