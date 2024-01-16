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Дніпро-1 запланував сім спарингів у Туреччині

Сьогодні 08:55 202 0
Дніпро-1 запланував сім спарингів у Туреччині
#СК Дніпро-1

Джерело - scdnipro1.com.uа.

Дніпро-1 на навчально-тренувальних зборах у Туреччині запланував 7 контрольних матчів.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Майже всі суперники є чемпіонами або лідерами поточного чемпіонату в своїх країнах.

Календар спарингів Дніпра-1 має наступний вигляд:

  • 25 січня – Штурм (Австрія)
  • 30 січня – Черно Море (Болгарія)
  • 2 лютого – Ракув (Польща)
  • 6 лютого – Дечич (Чорногорія)
  • 10 лютого – Аркадаг (Туркменістан)
  • 13 лютого – суперник уточнюється
  • 16 лютого – РФШ (Латвія)

Раніше гравці Дніпра-1 вийшли з відпустки.

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