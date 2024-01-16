Дніпро-1 запланував сім спарингів у Туреччині

Дніпро-1 на навчально-тренувальних зборах у Туреччині запланував 7 контрольних матчів.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Майже всі суперники є чемпіонами або лідерами поточного чемпіонату в своїх країнах.

Календар спарингів Дніпра-1 має наступний вигляд:

25 січня – Штурм (Австрія)

30 січня – Черно Море (Болгарія)

2 лютого – Ракув (Польща)

6 лютого – Дечич (Чорногорія)

10 лютого – Аркадаг (Туркменістан)

13 лютого – суперник уточнюється

16 лютого – РФШ (Латвія)

Раніше гравці Дніпра-1 вийшли з відпустки.