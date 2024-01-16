Дніпро-1 запланував сім спарингів у Туреччині

Джерело - scdnipro1.com.uа.
Дніпро-1 на навчально-тренувальних зборах у Туреччині запланував 7 контрольних матчів.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Майже всі суперники є чемпіонами або лідерами поточного чемпіонату в своїх країнах.
Календар спарингів Дніпра-1 має наступний вигляд:
- 25 січня – Штурм (Австрія)
- 30 січня – Черно Море (Болгарія)
- 2 лютого – Ракув (Польща)
- 6 лютого – Дечич (Чорногорія)
- 10 лютого – Аркадаг (Туркменістан)
- 13 лютого – суперник уточнюється
- 16 лютого – РФШ (Латвія)
Раніше гравці Дніпра-1 вийшли з відпустки.