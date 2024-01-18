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Кучер позиватиметься проти Дніпра-1

Сьогодні 19:50 192 0
Кучер позиватиметься проти Дніпра-1

Колишній тренер Дніпра-1 Олександр Кучер позивається проти клубу.

Про це повідомив Ігор Бурбас.

Після припинення співпраці клуб не розрахувався з тренером за останні 3 місяці його роботи.

Також дніпряни досі не виплатили фахівцю прописаний в контракті бонус за підсумкову другу сходинку. Його розмір складає 100 тис. у. о.

У грудні Кучер подав позивну заяву до Палати з вирішення спорів УАФ. Розгляд справи у Будинку Футболу відбудеться уже після виборів президента організації.

Попередник Кучера Ігор Йовічевич також судиться з приводу власного бонусу за призове місце в УПЛ. Через це ФІФА наклав на клуб трансферний бан.

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