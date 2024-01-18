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Матч Майнц – Уніон Берлін перенесено через погодні умови

Рішення будо прийняте через ожеледицю на стадіоні
Сьогодні 17:21 204 0
Матч Майнц – Уніон Берлін перенесено через погодні умови
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Майнц, #Уніон Берлін

Джерело - офіційний сайт Майнца.

Матч 18-го туру німецької Бундесліги Майнц – Уніон перенесено.

Про це повідомляє офіційний сайт Майнца.

Таке рішення будо прийняте через ожеледицю на стадіоні та біля нього, а також через сильний снігопад.

Клуби та Бундесліга погодились, що в таких умовах неможливо гарантувати безпеку глядачів.

Нова дата гри поки що невідома. Матч мав відбутись 19 січня та розпочатись о 21:30.

Повідомлялося, що Баварія зацікавлена у трансфері Луніна.

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