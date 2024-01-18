Матч Майнц – Уніон Берлін перенесено через погодні умови

Джерело - офіційний сайт Майнца.
Матч 18-го туру німецької Бундесліги Майнц – Уніон перенесено.
Про це повідомляє офіційний сайт Майнца.
Таке рішення будо прийняте через ожеледицю на стадіоні та біля нього, а також через сильний снігопад.
Клуби та Бундесліга погодились, що в таких умовах неможливо гарантувати безпеку глядачів.
Нова дата гри поки що невідома. Матч мав відбутись 19 січня та розпочатись о 21:30.
Повідомлялося, що Баварія зацікавлена у трансфері Луніна.
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