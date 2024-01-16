Головне
Мессі - найкращий гравець 2023 року за версією ФІФА
Вчора 23:31 631
Баварія зацікавлена у трансфері Луніна
Сьогодні 11:52 494
Кубок африканських націй-2023: календар, результати
Сьогодні 00:06 3442
Мессі, Мбаппе та Голанд - у збірній 2023 року за версією ФІФА
Вчора 23:14 612
Гвардіола - найкращий тренер року за версією ФІФА
Вчора 22:03 741
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського
Вчора 20:36 48824 1
Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського
Вчора 20:08 4787
Бій Джошуа - Нганну відбудеться 8 березня
Вчора 19:36 418
З Евертона та Ноттінгем Форрест можуть зняти 10 очок в АПЛ
Вчора 18:54 872
Іспанія зіграє товариський матч з Бразилією на Сантьяго Бернабеу
Вчора 17:00 406
Прямі трансляції

Баварія зацікавлена у трансфері Луніна

Андрій Лунін може змінити клуб
Сьогодні 11:52 494 0
Баварія зацікавлена у трансфері Луніна
#Андрій Лунін, #Баварія, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Баварія зацікавлена у підписанні українського голкіпера Реала Андрія Луніна у наступному сезоні.

Про це повідомляє Ok Diario.

Обговорення цього трансферу відбудеться під час перемовин щодо переходу лівого фулбека мюнхенців Альфонсо Девіса у Реал. При цьому джерело зазначає, що чинний контракт Луніна з мадридцями розрахований до літа 2025 року, а не 2024-го, як вказано у відкритих джерелах.

Сам Андрій начебто не проти покинути команду. Також журналісти вкотре підтверджують свою попередню інформацію про інтерес Вільярреала, який мав намір придбати воротаря взимку, що є неможливим через позицію "вершкових".

25-річний українець також знаходиться у списках інших клубів Бундесліги та АПЛ. У Баварії ж продовжують пошуки наступника для Мануеля Ноєра.

Нагадаємо, Лунін виграв сьомий трофей у Реалі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий масстарт в Антгольці Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий масстарт в Антгольці 1173
Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського 4787
Миколенко врятував Евертон від пропущеного гола в матчі АПЛ, самовіддано кинувшись під м'яч Миколенко врятував Евертон від пропущеного гола в матчі АПЛ, самовіддано кинувшись під м'яч 1348
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 48824 1
Кубок африканських націй-2023: календар, результати Кубок африканських націй-2023: календар, результати 3442
Лопес: Ломаченко збирається перенести у бокс те, чого навчився на війні Лопес: Ломаченко збирається перенести у бокс те, чого навчився на війні 891
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 26867
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 17903 1
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 47872
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 67485
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 28621
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 57937