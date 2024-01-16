Баварія зацікавлена у трансфері Луніна

Андрій Лунін може змінити клуб

Баварія зацікавлена у підписанні українського голкіпера Реала Андрія Луніна у наступному сезоні.

Про це повідомляє Ok Diario.

Обговорення цього трансферу відбудеться під час перемовин щодо переходу лівого фулбека мюнхенців Альфонсо Девіса у Реал. При цьому джерело зазначає, що чинний контракт Луніна з мадридцями розрахований до літа 2025 року, а не 2024-го, як вказано у відкритих джерелах.

Сам Андрій начебто не проти покинути команду. Також журналісти вкотре підтверджують свою попередню інформацію про інтерес Вільярреала, який мав намір придбати воротаря взимку, що є неможливим через позицію "вершкових".

25-річний українець також знаходиться у списках інших клубів Бундесліги та АПЛ. У Баварії ж продовжують пошуки наступника для Мануеля Ноєра.

Нагадаємо, Лунін виграв сьомий трофей у Реалі.