Джерело - ua-football.com.
Український голкіпер Реала Андрій Лунін ухвалив рішення щодо своєї подальшої кар'єри.
Про це повідомляє The Athletic.
24-річний українець хоче залишитися в команді та має намір продовжити угоду з "вершковими". Керівництво мадридців, своєю чергою, ще не пропонувало Андрію продовжити співпрацю.
Контракт українця з Реалом офіційно діє до 2024 року, хоча в ЗМІ з'являлася інформація про таємне продовження угоди до кінця сезону 2024/25.
Важливо: Баварія зацікавлена у трансфері Луніна
У поточному сезоні Лунін провів 11 матчів за королівський клуб у всіх турнірах, у яких пропустив 7 м'ячів. Ще в п'яти зустрічах він відстояв на "нуль".
Нагадаємо, Лунін став найкращим голкіпером Ла-Ліги за кількома показниками.