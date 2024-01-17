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Лунін хоче продовжити контракт з Реалом

Лунін визначився зі своїм майбутнім
Сьогодні 15:55 613 0
Лунін хоче продовжити контракт з Реалом
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери

Джерело - ua-football.com.

Український голкіпер Реала Андрій Лунін ухвалив рішення щодо своєї подальшої кар'єри.

Про це повідомляє The Athletic.

24-річний українець хоче залишитися в команді та має намір продовжити угоду з "вершковими". Керівництво мадридців, своєю чергою, ще не пропонувало Андрію продовжити співпрацю.

Контракт українця з Реалом офіційно діє до 2024 року, хоча в ЗМІ з'являлася інформація про таємне продовження угоди до кінця сезону 2024/25.

Важливо: Баварія зацікавлена у трансфері Луніна

У поточному сезоні Лунін провів 11 матчів за королівський клуб у всіх турнірах, у яких пропустив 7 м'ячів. Ще в п'яти зустрічах він відстояв на "нуль".

Нагадаємо, Лунін став найкращим голкіпером Ла-Ліги за кількома показниками.

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