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Лунін став найкращим голкіпером Ла-Ліги за кількома показниками

Українець успішно розвивається в чемпіонаті Іспанії
Сьогодні 16:41 331 0
#Андрій Лунін

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Реала Андрій Лунін лідирує серед усіх воротарів Ла-Ліги за відсотком здійснених сейвів, точності передач і виграних верхових м'ячів.

Про це повідомляє Madrid Xtra.

Андрій посідає друге місце серед воротарів чемпіонату Іспанії за голами, яким зумів запобігти.

У нинішньому сезоні Лунін зіграв в 11 матчах за Реал, у п'яти з них він не пропустив жодного гола, а загалом у його ворота було забито 7 м'ячів.

Раніше повідомлялося, що Андрій виграв сьомий трофей у Реалі.

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