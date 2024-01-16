Лунін став найкращим голкіпером Ла-Ліги за кількома показниками

Українець успішно розвивається в чемпіонаті Іспанії

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Реала Андрій Лунін лідирує серед усіх воротарів Ла-Ліги за відсотком здійснених сейвів, точності передач і виграних верхових м'ячів.

Про це повідомляє Madrid Xtra.

Андрій посідає друге місце серед воротарів чемпіонату Іспанії за голами, яким зумів запобігти.

🇺🇦 Andriy Lunin vs La Liga GKs, per 90:



🥇 Save % - 1st

🥇 Pass % - 1st

🥇 Aerial % - 1st

🥈 Prevented goals - 2nd@DataMB_ pic.twitter.com/JYxIXMILOP — Madrid Xtra (@MadridXtra) January 15, 2024

У нинішньому сезоні Лунін зіграв в 11 матчах за Реал, у п'яти з них він не пропустив жодного гола, а загалом у його ворота було забито 7 м'ячів.

Раніше повідомлялося, що Андрій виграв сьомий трофей у Реалі.