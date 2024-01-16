Стало відомо, скільки Рома заплатить Моурінью після звільнення

Португальський тренер має отримати близько 9 мільйонів євро

Звільнення португальського тренера Жозе Моурінью коштуватиме Ромі близько 9 мільйонів євро.

Про це повідомляє Calcio e Finanza.

Сьогодні, 16 січня 2024 року, римська Рома оголосила про звільнення португальського тренера Жозе Моурінью. Новим головним тренером першої команди став легендарний Даніеле Де Россі.

Цікаво, що відхід Особливого є саме звільненням, а не відставкою, отже Рома має компенсувати спеціалісту зарплатню за решту його контракту.

На щастя для вовків, контракт Моурінью з клубом діяв лише до літа 2024 року, але і за цей термін сума компенсації виходить немаленькою.