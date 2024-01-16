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Стало відомо, скільки Рома заплатить Моурінью після звільнення

Португальський тренер має отримати близько 9 мільйонів євро
Сьогодні 21:25 255 0
Стало відомо, скільки Рома заплатить Моурінью після звільнення
#Рома, #Жозе Моурінью

Джерело - sport.ua.

Звільнення португальського тренера Жозе Моурінью коштуватиме Ромі близько 9 мільйонів євро.

Про це повідомляє Calcio e Finanza.

Сьогодні, 16 січня 2024 року, римська Рома оголосила про звільнення португальського тренера Жозе Моурінью. Новим головним тренером першої команди став легендарний Даніеле Де Россі.

Цікаво, що відхід Особливого є саме звільненням, а не відставкою, отже Рома має компенсувати спеціалісту зарплатню за решту його контракту.

На щастя для вовків, контракт Моурінью з клубом діяв лише до літа 2024 року, але і за цей термін сума компенсації виходить немаленькою.

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