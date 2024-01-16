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Мессі віддав перемогу Голанду в голосуванні FIFA The Best

Сьогодні 10:40 334 0
Мессі віддав перемогу Голанду в голосуванні FIFA The Best
Фото - Getty Images
#Ерлінг Голанд, #Ліонель Мессі

Джерело - fifa.com.

Напередодні завершилася церемонія вручення футбольних нагород за підсумками 2023 року від FIFA The Best, за підсумками якої найкращим гравцем минулого року було визнано нападника Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонеля Мессі.

Як з'ясувалось, сам Мессі проголосував, як капітан збірної Аргентини, за Ерлінга Голанда — норвежцю він віддав перше місце. Друга сходинка дісталася Кіліану Мбаппе, третя — Хуліану Альваресу.

Нагадаємо, Гвардіола - найкращий тренер року. Також, визначилася символічна збірна року.

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