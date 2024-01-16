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Манчестер Юнайтед не планує трансфер Бензема

Сьогодні 15:37 204 0
Манчестер Юнайтед не планує трансфер Бензема
Фото - Getty Images
#Манчестер Юнайтед, #Карім Бензема

Джерело - sport.ua.

Форвард Аль-Іттіхад Карім Бензема не входить до трансферних планів Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Goal.com.

Манкуніанці не зацікавлені в підписанні 36-річного форварда через вік і вимоги гравця щодо зарплати.

Бензема конфліктує з керівництвом Аль-Іттіхад і має намір змінити клуб. Француз пропустив кілька тренувань наприкінці минулого року, а 12 січня вчасно не повернувся в розташування клубу з відпустки. Тому наставник Аль-Іттіхад Марсело Гальярдо не включив француза до заявки на міні-тур у Дубаї.

Раніше повідомлялося, що Бензема може повернутися у Ліон.

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