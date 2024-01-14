Аль-Іттіхад відсторонив Бензема від тренувальних зборів

Француз не повернувся в клуб після відпустки

Карім Бензема був відсторонений від тренувального збору з Аль-Іттіхадом.

Про це повідомляє Marca.

Гравці команди отримали невелику відпустку і повинні були повернутися в розташування клубу ще в п'ятницю. Бензема ж просто не приїхав.

Тому головний тренер Марсело Гальярдро вирішив відсторонити француза від тренувального збору. Нагадаємо, що подібна ситуація не нова, раніше француз уже пропускав тренування свого нового клубу.

Проте оточення француза заявляє, що Карім зробив це не спеціально, нібито він не зміг приїхати вчасно через шторм на Маврикії.

Раніше повідомлялося, що Бензема може повернутися у Ліон.