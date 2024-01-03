Бензема може повернутися у Ліон

Карім Бензема може покинути Аль-Іттіхад

Володар Золотого м'яча-2022 француз Карім Бензема може залишити саудівський Аль-Іттіхад, куди перейшов улітку 2023 року, та повернутися у Ліон.

Про це повідомляє Todofichajes.

Ліон вже працює над переходом свого вихованця. При цьому Карім неодноразово заявляв, що хоче завершити кар'єру саме в рідному клубі.

Цього сезону Бензема зіграв за Аль-Іттіхад 11 матчів у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів та віддав 3 результативні передачі. Його контракт із саудівським клубом діє до літа 2026 року.

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