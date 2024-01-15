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Агент Піхальонка: Є домовленість з Дніпром-1, що будемо розглядати пропозиції влітку

Сьогодні 19:55 164 0
Агент Піхальонка: Є домовленість з Дніпром-1, що будемо розглядати пропозиції влітку
#СК Дніпро-1, #Олександр Піхальонок

Джерело - Tribuna.com.

Півзахисник Дніпра-1 Олександр Піхальонок може змінити команду влітку 2024-го року.

Про це розповів агент гравця Костянтин Нестеренко.

"Хотів би розставити акценти в цих чутках. На даний момент Олександр - гравець Дніпра-1. У нас є домовленість з керівництвом клубу, що ми будемо розглядати різні варіанти продовження кар’єри Піхальонка влітку. Це логічний розвиток подій, бо Дніпро-1 зараз бореться за чемпіонство і розлучатись з одним зі своїх лідерів клуб не хотів би. Це ситуація станом на зараз. Клаусула гравця, як раніше говорив комерційний директор Дніпра-1 В'ячеслав Фрідман, становить 6 млн євро.

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Якщо інші клуби готові говорити про цю цифру, Дніпро-1 і, відповідно, я, будемо готові включитись в роботу вже зараз.    Треба розуміти, що Піхальонком цікавляться дуже багато клубів, але питання в рівні зацікавленості. Він може бути в лонглисті десятка клубів. І це нормальний процес, коли клуби слідкують за гравцями інших команд.

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Так зі всіма футболістами. Хтось цікавиться більше, хтось - менше.  Певні контакти, але без чіткої конкретики були з багатьма європейськими клубами: серед них і Жирона, і Монца, і Бешикташ, і Олімпіакос та інші. Також були контакти з клубами МЛС, чемпіонатів Польщі та України. Коли буде факт пропозиції - будемо говорити детальніше", – сказав агент.

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