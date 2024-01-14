Джерело - UA-футбол.
Півзахисник Дніпра-1 Емеліано Пуріта невдовзі покине команду.
Про це повідомляє телеграм-канал Дніпрянин.
Аргентинець більше не входить до планів головного тренера Юрія Максимова.
“Він швидше за все, вже покинув клуб і не доєднається до команди на тренувальних зборах, що пройдуть у Туреччині”, - йдеться у повідомленні.
Дніпро-1 завтра, 15 січня, збереться на тренувальній базі для проходження медогляду. На 20 число запланована подорож до Туреччини, де відбудуться навчально-тренувальні збори команди.
Перший спаринг відбудеться 25 січня проти одного із лідерів австрійського чемпіонату Штурм Грац.