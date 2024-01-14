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Дніпро-1 залишить аргентинський півзахисник

Не підійшов Максимову
Сьогодні 12:55 155 0
Дніпро-1 залишить аргентинський півзахисник
#СК Дніпро-1

Джерело - UA-футбол.

Півзахисник Дніпра-1 Емеліано Пуріта невдовзі покине команду.

Про це повідомляє телеграм-канал Дніпрянин.

Аргентинець більше не входить до планів головного тренера Юрія Максимова.

“Він швидше за все, вже покинув клуб і не доєднається до команди на тренувальних зборах, що пройдуть у Туреччині”, - йдеться у повідомленні.

Дніпро-1 завтра, 15 січня, збереться на тренувальній базі для проходження медогляду. На 20 число запланована подорож до Туреччини, де відбудуться навчально-тренувальні збори команди.

Перший спаринг відбудеться 25 січня проти одного із лідерів австрійського чемпіонату Штурм Грац.

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