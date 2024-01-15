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Дніпро-1 вийшов з відпустки, гравці пройшли медогляд

Для медогляду гравців розподілили на групи
Сьогодні 18:04 186 0
Дніпро-1 вийшов з відпустки, гравці пройшли медогляд

Дніпро-1 вийшов з відпустки після зимової перерви.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Для медогляду гравців розподілили на групи.

У перший день до лікарів завітали Валерій Юрчук, Руслан Бабенко, Володимир Танчик, Яків Кінарейкін, Рамік Гаджиєв та низка молодих футболістів, які вперше пройдуть збори з основним складом.

Сьогодні, 15 січня команда проведе тренування. 16 та 17 січня обстеження пройдуть інші групи футболістів.

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