Фіорентина орендує захисника Верони

Клуби досягли згоди щодо угоди

Джерело - Чемпіон.

Фіорентина невдовзі може оголосити про оренду правого захисника Верони Давіде Фараоні.

Про це повідомляє Джанлука ді Марціо

Клуб із Флоренції отримає право викупу 32-річного італійця. У цьому сезоні капітан Верони вже взяв участь в 11 матчах у Серії А, відзначившись асистом.

Протягом останніх п'яти сезонів лише правий захисник Наполі Джованні Ді Лоренцо віддав більше асистів (22) серед усіх захисників, ніж Фараоні (20).

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