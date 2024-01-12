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Фіорентина орендує захисника Верони

Клуби досягли згоди щодо угоди
Сьогодні 19:41 180 0
Фіорентина орендує захисника Верони
#Верона, #Футбольні трансфери, #Фіорентина

Джерело - Чемпіон.

Фіорентина невдовзі може оголосити про оренду правого захисника Верони Давіде Фараоні.

Про це повідомляє Джанлука ді Марціо

Клуб із Флоренції отримає право викупу 32-річного італійця. У цьому сезоні капітан Верони вже взяв участь в 11 матчах у Серії А, відзначившись асистом.

Протягом останніх п'яти сезонів лише правий захисник Наполі Джованні Ді Лоренцо віддав більше асистів (22) серед усіх захисників, ніж Фараоні (20).

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