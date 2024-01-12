Головне
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…”
Сьогодні 16:45 978 1
Джима посіла 13 місце у спринті на етапі Кубка світу в Рупольдингу
Сьогодні 16:56 394
Ломаченку та Тайсону Ф’юрі потрібен психотерапевт
Сьогодні 13:56 21768
4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році
Сьогодні 13:08 10922
Астон Вілла зацікавилася Довбиком
Сьогодні 09:56 425
Снігур здолала Інгліс у фіналі кваліфікації Australian Open
Сьогодні 08:40 631
Стародубцева вперше пробилася до основної сітки Australian Open
Сьогодні 08:24 626
Ястремська подолала кваліфікацію Australian Open 2024
Сьогодні 08:08 636
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал
Сьогодні 04:23 22565
Баварія оголосила про перехід Даєра
Вчора 23:06 463
Прямі трансляції

Зоря намагається втримати Алефіренка

Зоря хоче продовжити контракт з гравцем
Сьогодні 17:38 220 0
Зоря намагається втримати Алефіренка
#Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Форвард Зорі Данило Алефіренко досяг попередньої домовленості про підписання контракту з Колосом.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Його співпраця з Зорею завершується у червні, тому від 1 січня Алефіренко може підписувати передконтракт з іншою командою та покинути свій клуб влітку безплатно.

Наразі Зоря намагається продовжити контракт з нападником, аби заробити на ньому. Попередні пропозиції луганського клубу щодо нового договору Алефіренка "не надихнули", як і перспективи команди.

Цього сезону 23-річний українець забив 3 голи у 18 матчах.

Раніше Колос підписав нападника збірної Литви.

Коментарі ()
Популярне зараз
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 18186 2
ВІДЕО. Легендарна паненка від Артема Мілевського на чемпіонаті світу-2006 ВІДЕО. Легендарна паненка від Артема Мілевського на чемпіонаті світу-2006 17624
Ломаченку та Тайсону Ф’юрі потрібен психотерапевт Ломаченку та Тайсону Ф’юрі потрібен психотерапевт 21768
Легендарний гол Мілевського у ворота Шахтаря: згадуємо, як виглядає справжнє динамівське серце Легендарний гол Мілевського у ворота Шахтаря: згадуємо, як виглядає справжнє динамівське серце 8927
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 22565
4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році 4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році 10922
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 356868 1
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 28404 1
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 47765 1
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 47696
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 125655
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 92584