Зоря намагається втримати Алефіренка

Зоря хоче продовжити контракт з гравцем

Джерело - Чемпіон.

Форвард Зорі Данило Алефіренко досяг попередньої домовленості про підписання контракту з Колосом.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Його співпраця з Зорею завершується у червні, тому від 1 січня Алефіренко може підписувати передконтракт з іншою командою та покинути свій клуб влітку безплатно.

Наразі Зоря намагається продовжити контракт з нападником, аби заробити на ньому. Попередні пропозиції луганського клубу щодо нового договору Алефіренка "не надихнули", як і перспективи команди.

Цього сезону 23-річний українець забив 3 голи у 18 матчах.

Раніше Колос підписав нападника збірної Литви.