Колос підписав нападника збірної Литви

Колос підсилився нападником

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної Литви та албанської Егнатії Гітіс Паулаускас став гравцем Колоса.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Угода 24-річного форварда з клубом УПЛ розрахована на 2,5 сезони, до літа 2026 року.

В цьому сезоні чемпіонату Албанії на рахунку Гітіса Паулаускаса 4 забиті м'ячі та 1 гольова передача у 18 поєдинках.

Портал Transfermarkt оцінює вартість нападника в 325 тисяч євро.

Нагадаємо, Мілько — найкращий гравець Колоса у 2023 році.

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