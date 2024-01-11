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Алефіренко близький до переходу у Колос

Футболіст найближчим часом може змінити команду
Сьогодні 11:25 212 0
Алефіренко близький до переходу у Колос
#Колос

Джерело - sport.ua.

Український півзахисник Данило Алефіренко має перейти із луганської Зорі до Колоса (Ковалівка). 

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Клуб та гравець досягли попередньої домовленості про умови контракту.

Ще три клуби Української Прем'єр-ліги - Рух, Кривбас та Олександрія - робили конкретні пропозиції щодо трансферу футболіста.

Раніше Зоря пропонувала Алефіренку новий контракт, але умови не влаштували футболіста. Його контракт із луганським клубом закінчується у кінці сезону.

Цього сезону Данило зіграв 18 матчів і забив 3 голи, якщо враховувати всі турніри.

Раніше Колос підписав нападника збірної Литви.

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