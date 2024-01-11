Алефіренко близький до переходу у Колос

Футболіст найближчим часом може змінити команду

Український півзахисник Данило Алефіренко має перейти із луганської Зорі до Колоса (Ковалівка).

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Клуб та гравець досягли попередньої домовленості про умови контракту.

Ще три клуби Української Прем'єр-ліги - Рух, Кривбас та Олександрія - робили конкретні пропозиції щодо трансферу футболіста.

Раніше Зоря пропонувала Алефіренку новий контракт, але умови не влаштували футболіста. Його контракт із луганським клубом закінчується у кінці сезону.

Цього сезону Данило зіграв 18 матчів і забив 3 голи, якщо враховувати всі турніри.

Раніше Колос підписав нападника збірної Литви.