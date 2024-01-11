Алефіренко близький до переходу у Колос

Джерело - sport.ua.
Український півзахисник Данило Алефіренко має перейти із луганської Зорі до Колоса (Ковалівка).
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Клуб та гравець досягли попередньої домовленості про умови контракту.
Ще три клуби Української Прем'єр-ліги - Рух, Кривбас та Олександрія - робили конкретні пропозиції щодо трансферу футболіста.
Раніше Зоря пропонувала Алефіренку новий контракт, але умови не влаштували футболіста. Його контракт із луганським клубом закінчується у кінці сезону.
Цього сезону Данило зіграв 18 матчів і забив 3 голи, якщо враховувати всі турніри.
Раніше Колос підписав нападника збірної Литви.