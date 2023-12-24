Полісся не мало б перешкоджати такому переходу

Вінгер Полісся Владислав Вакула зацікавив друголіговий Звягель.

Про це повідомляє Sport Arena.

Нещодавно була інформація про те, що від послуг футболіста відмовився Чорноморець. В Одесі Вакула провів першу половину сезону, зігравши у семи матчах.

ТаТоТаке також відзначало, що Полісся не зацікавлене у послугах футболіста. Тому Вакула наразі шукає нову команду.

Звягель називають неофіційним фарм-клубом Полісся. Команда лідирує у Другій лізі України після першої частини сезону.

Поточний контракт Вакули з житомирянами чинний до літа 2025 року. У складі Полісся він провів 17 матчів у Першій лізі сезону 2022/23 років.