Українець захищав кольори Шерифа з 2022 року

Футбольний клуб із Молдови Шериф Тирасполь залишив 31-річний український голкіпер Максим Коваль.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Українець захищав кольори Шерифа з 2022 року. За цей час він провів 41 поєдинок у всіх турнірах, пропустив 48 голів та у 16 матчах відстояв на нуль.

10 січня клуб 2-го дивізіону Греції Каламата оголосив про підписання Коваля на 1.5 року. Однак незабаром Максим заявив, що не підписував жодних угод із цією командою.

Йшлося про перехід до Аріса Салоніки, а далі - оренда до Каламати.

За свою кар'єру, окрім Шерифа, українець захищав ворота багатьох клубів, таких як: Металург, Динамо Київ, Говерла, Оденсе, Депортіво та Аль-Фатех.