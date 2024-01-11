Головне
Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика
Вчора 11:58 38823
Завацька програла Інгліс у півфіналі кваліфікації Australian Open 2024
Сьогодні 10:39 284
Снігур вийшла до фіналу кваліфікації Australian Open
Сьогодні 10:11 258
Прометей зазнав поразки від Парижа в Єврокубку
Сьогодні 09:25 369
Костюк програла Остапенко на турнірі в Аделаїді
Сьогодні 08:39 380
Стародубцева переграла Дарт у півфіналі кваліфікації Australian Open 2024
Сьогодні 08:24 325
Ястремська вийшла до фіналу кваліфікації Australian Open 2024
Сьогодні 08:08 432
Як грали договірні матчі в українському футболі
Сьогодні 06:35 39580
Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером
Сьогодні 05:23 4765
Клуби УПЛ створили новий телепул
Вчора 20:10 968
Прямі трансляції

Коваль залишив Шериф

Українець захищав кольори Шерифа з 2022 року
Сьогодні 13:55 265 0
Коваль залишив Шериф
#Шериф, #Максим Коваль

Джерело - sport.ua.

Футбольний клуб із Молдови Шериф Тирасполь залишив 31-річний український голкіпер Максим Коваль.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Українець захищав кольори Шерифа з 2022 року. За цей час він провів 41 поєдинок у всіх турнірах, пропустив 48 голів та у 16 матчах відстояв на нуль.

10 січня клуб 2-го дивізіону Греції Каламата оголосив про підписання Коваля на 1.5 року. Однак незабаром Максим заявив, що не підписував жодних угод із цією командою.

Йшлося про перехід до Аріса Салоніки, а далі - оренда до Каламати.

За свою кар'єру, окрім Шерифа, українець захищав ворота багатьох клубів, таких як: Металург, Динамо Київ, Говерла, Оденсе, Депортіво та Аль-Фатех.

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером 4765
Дружина Луніна промовисто відреагувала на невдалу гру Кепи в матчі Реал - Атлетико Дружина Луніна промовисто відреагувала на невдалу гру Кепи в матчі Реал - Атлетико 7576
Жіноча збірна України фінішувала п'ятою в естафеті на етапі Кубка світу в Рупольдингу Жіноча збірна України фінішувала п'ятою в естафеті на етапі Кубка світу в Рупольдингу 1352
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 39580
Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічу естафету у Рупольдингу Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічу естафету у Рупольдингу 3089
Дівчина дня. Вродлива та талановита артистка надихає захисника Шахтаря Дівчина дня. Вродлива та талановита артистка надихає захисника Шахтаря 5638
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 28474
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 85567
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15191 2
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 125549
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 92460
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 21915