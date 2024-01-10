Коваль спростував перехід у грецький клуб

Джерело - MEDIA SPORT.
Український голкіпер Шерифа Максим Коваль не перейде у клуб другого дивізіону Греції – Каламати.
Про це розповів сам футболіст.
"Я нічого не підписував! Я просто веду переговори з Арісом із Салонік, і у свою пропозицію вони включили оренду до цього клубу. Але я ще на це не погоджувався. Я не розумію, що вони там опублікували!" – розповів Коваль.
Коваль виступає за Шериф із серпня 2022 року.
Нагадаємо днями розташування ЧФР залишив ексвінгер збірної України Євген Коноплянка.