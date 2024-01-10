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Коваль спростував перехід у грецький клуб

Український голкіпер Максим Коваль висловився про інформацію про свій відхід у грецьку Каламату з другого місцевого дивізіону.
Сьогодні 16:29 316 0
Коваль спростував перехід у грецький клуб
#Максим Коваль

Джерело - MEDIA SPORT.

Український голкіпер Шерифа Максим Коваль не перейде у клуб другого дивізіону Греції – Каламати.

Про це розповів сам футболіст.

"Я нічого не підписував! Я просто веду переговори з Арісом із Салонік, і у свою пропозицію вони включили оренду до цього клубу. Але я ще на це не погоджувався. Я не розумію, що вони там опублікували!" – розповів Коваль.

Коваль виступає за Шериф із серпня 2022 року.

Нагадаємо днями розташування ЧФР залишив ексвінгер збірної України Євген Коноплянка.

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