Буковина підписала Книша та Шалфєєва

Джерело - bukfc.com.
Буковина оголосила про підписання вінгера Данила Книша та півзахисника Єгора Шалфєєва.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Гравці перейшли на правах вільних агентів. Обидва гравці залишили Ниву (Бузова) у січні.
27-річний Книш – вихованець Динамо. Вінгер виступав раніше за Минай, Металіст, Карпати. В осінній частині цього сезону Книш зіграв за Ниву Б 18 матчів у всіх турнірах, забивши три голи та віддавши п’ять асистів.
25-річний Шалфєєв раніше захищав кольори запорізького Металурга та дубля Зорі. Цього сезону у складі Ниви Б хавбек зіграв 17 поєдинків.
Раніше Буковина припинила співпрацю із вісьмома гравцями.