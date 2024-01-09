Буковина підписала Книша та Шалфєєва

Буковина оголосила про підписання вінгера Данила Книша та півзахисника Єгора Шалфєєва.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравці перейшли на правах вільних агентів. Обидва гравці залишили Ниву (Бузова) у січні.

27-річний Книш – вихованець Динамо. Вінгер виступав раніше за Минай, Металіст, Карпати. В осінній частині цього сезону Книш зіграв за Ниву Б 18 матчів у всіх турнірах, забивши три голи та віддавши п’ять асистів.

25-річний Шалфєєв раніше захищав кольори запорізького Металурга та дубля Зорі. Цього сезону у складі Ниви Б хавбек зіграв 17 поєдинків.

Раніше Буковина припинила співпрацю із вісьмома гравцями.