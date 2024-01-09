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Буковина підписала Книша та Шалфєєва

Вчора 23:25 232 0
Буковина підписала Книша та Шалфєєва
#Буковина, #Футбольні трансфери

Джерело - bukfc.com.

Буковина оголосила про підписання вінгера Данила Книша та півзахисника Єгора Шалфєєва.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравці перейшли на правах вільних агентів. Обидва гравці залишили Ниву (Бузова) у січні.

27-річний Книш – вихованець Динамо. Вінгер виступав раніше за Минай, Металіст, Карпати. В осінній частині цього сезону Книш зіграв за Ниву Б 18 матчів у всіх турнірах, забивши три голи та віддавши п’ять асистів.

25-річний Шалфєєв раніше захищав кольори запорізького Металурга та дубля Зорі. Цього сезону у складі Ниви Б хавбек зіграв 17 поєдинків.

Раніше Буковина припинила співпрацю із вісьмома гравцями.

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