Буковина припинила співпрацю із вісьмома гравцями

Половина з цих футболістів мали відношення до основи команди в осінній частині сезону

Джерело - Чемпіон.

Буковина припинила співпрацю з вісьмома футболістами за взаємною згодою сторін.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Чернівецький клуб залишили: воротар Владислав Закорський, захисники Олександр Штифанович, Емре Мануїла, Артем Данилюк, Кирило Пасічник та Денис Червінський, півзахисники Олександр Глагола та Іван Паламарчук.

З наведеного списку у першій частині сезону як мінімум четверо були гравцями основи чи найближчої ротації. Данилюк та Глагола у Першій лізі 2023/24 зіграли по 17 матчів, на рахунку Пасічника та Паламарчука - по 15 поєдинків.

Буковина за підсумками першої частини чемпіонату зайняла шосте місце в Групі А, на п’ять очок відставши від п’ятого місця, яке навесні зіграло в Чемпіонській групі.

Таким чином, жовто-чорні почнуть друге коло як один із лідерів Групи вибування з 21-м заліковим пунктом (згідно з регламентом, за командами зберігаються очки, набрані в осінній частині сезону).

У першому турі другого етапу Першої ліги Буковина зіграє у гостях із Діназом. Базовий день - 24 березня.