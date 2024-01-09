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Агент Качараби підтвердив інтерес Динамо

Тарас Качараба може повернутися в Україну
Сьогодні 17:11 241 0
Агент Качараби підтвердив інтерес Динамо
#Динамо Київ, #Славія, #Футбольні трансфери, #Тарас Качараба

Джерело - tribuna.com.

Динамо зацікавлене у підписанні українського захисника Славії Тараса Качараби.

Про це повідомив агент футболіста Юрій Данченко.

"Чи є інтерес київського Динамо до Тараса Качараби? Так, інтерес є", - сказав Данченко.

Раніше повідомлялося, що еміратський Бані Яс серйозно налаштований підписати Тараса. Зазначалося, що клуб з ОАЕ найнаполегливіший серед усіх претендентів на трансфер українця.

Тарас Качараба став гравцем Славії у 2022 році. На його рахунку 78 матчів та 2 голи у футболці чеського колективу.

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