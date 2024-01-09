Агент Качараби підтвердив інтерес Динамо

Джерело - tribuna.com.
Динамо зацікавлене у підписанні українського захисника Славії Тараса Качараби.
Про це повідомив агент футболіста Юрій Данченко.
"Чи є інтерес київського Динамо до Тараса Качараби? Так, інтерес є", - сказав Данченко.
Раніше повідомлялося, що еміратський Бані Яс серйозно налаштований підписати Тараса. Зазначалося, що клуб з ОАЕ найнаполегливіший серед усіх претендентів на трансфер українця.
Тарас Качараба став гравцем Славії у 2022 році. На його рахунку 78 матчів та 2 голи у футболці чеського колективу.