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Динамо цікавиться захисником Славії

Сьогодні 13:26 187 0
Динамо цікавиться захисником Славії
#Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Динамо зацікавлене у підписанні 28-річного українського захисника Тараса Качараби із празької Славії.

Про це повідомляє Legioners.ua.

Раніше повідомлялося, що еміратський Бані Яс серйозно налаштований підписати Тараса. Зазначалося, що клуб з ОАЕ найнаполегливіший серед усіх претендентів на трансфер українця.

Тарас Качараба став гравцем Славії у 2022 році. На його рахунку 78 матчів та 2 голи у футболці чеського колективу.

Відзначимо, що в Україні Качараба грав у складі Шахтаря-3, Говерли та Зірки.

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