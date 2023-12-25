Качараба може продовжити кар’єру в ОАЕ

Захисник Славії та збірної України Тарас Качараба може продовжити кар'єру у клубі Бані Яс (ОАЕ).

Про це повідомляє Sport Arena.

Бані Яс клуб готовий вже взимку зробити трансфер українця. Не проти змінити клуб та чемпіонат й сам Качараба. За Бані Яс виступає колишній гравець Ворскли Таулянт Сефері.

В активі 28-річного українця 3 матчі за національну збірну України. Також Качараба чемпіон Чехії та володар Кубка країни. Загалом за Славію він провів 78 матчів, у яких забив два голи.

В Україні Качараба грав за молодіжні команди Шахтаря, Говерлу та Зірку. У 2018 році він на правах оренди перебрався до Слована (97 матчів, п’ять голів), а у 2019-му став повноцінним гравцем чеської команди. У 2022 році Славія викупила Качарабу у Слована за 800 тисяч євро.

Бані Яс йде на дев’ятому місці у чемпіонаті ОАЕ, набравши 13 очок у 11 матчах. Від лідера команда відстає на 14 очок.

Влітку цього року Тарас Качараба зацікавив команди з Катару, турецької Суперліги та чемпіонату Кіпру.