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Дайч: Я не бачу в цьому сенсу в зимовій паузі в АПЛ

Сьогодні 16:48 412 0
Дайч: Я не бачу в цьому сенсу в зимовій паузі в АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Шон Дайч

Джерело - Liverpool Echo.

Англійській Прем'єр-лізі не потрібна зимова пауза.

Про це заявив головний тренер Евертона Шон Дайч.

"Я не бачу в цьому сенсу після стількох зіграних матчів у грудні. Було б краще перенести один чи два матчі на січень, щоби розподілити навантаження. Це найкращий сценарій. Коли ігор багато, то великі команди перемагають частіше завдяки кращому складу.

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Але коли в тебе не так багато гравців, ти приречений на невдачу, коли хтось отримує травму. Я буду здивований, якщо ця перерва не зникне просто", – сказав Дайч.

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