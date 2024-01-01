Буковина розірвала контракти з шістьма гравцями

Джерело - sport.ua.
Незадовго до настання 2024 року Буковина розірвала трудові відносини з групою футболістів.
Про це повідомляє Sport.ua.
Пошуком нових клубів займатимуться воротар Владислав Закорський (1 матч у нинішньому сезоні Першої ліги), захисники Артем Данилюк (17 ігор), Кирило Пасічник (14 матчів, 1 гол), Іван Паламарчук (14 ігор) та Емре Мануїла (2 матчі), а також півзахисник Олександр Глагола (17 матчів).
Буковина за підсумками першого етапу Першої ліги посіла 6-е місце в групі А, набравши 21 очко. Навесні команда Андрія Мельничука зіграє у групі Вибування.
Раніше повідомлялося, що у Буковини з'явився новий титульний спонсор, який добре відомий перемогами своїх команд.