Буковина розірвала контракти з шістьма гравцями

Незадовго до настання 2024 року Буковина розірвала трудові відносини з групою футболістів.

Про це повідомляє Sport.ua.

Пошуком нових клубів займатимуться воротар Владислав Закорський (1 матч у нинішньому сезоні Першої ліги), захисники Артем Данилюк (17 ігор), Кирило Пасічник (14 матчів, 1 гол), Іван Паламарчук (14 ігор) та Емре Мануїла (2 матчі), а також півзахисник Олександр Глагола (17 матчів).

Буковина за підсумками першого етапу Першої ліги посіла 6-е місце в групі А, набравши 21 очко. Навесні команда Андрія Мельничука зіграє у групі Вибування.

Раніше повідомлялося, що у Буковини з'явився новий титульний спонсор, який добре відомий перемогами своїх команд.