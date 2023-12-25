СК Прометей може стати титульним спонсором Буковини

Співпраця розпочнеться з наступного року

Спортивний клуб Прометей у другій частині сезону Першої ліги стане титульним спонсором Буковини.

Про це повідомляє molbuk.ua.

Співпраця розпочнеться з наступного року, коли дніпровський СК профінансує навчально-тренувальний збір футболістів чернівецького клубу на Закарпатті.

Відзначається, що у стадії оформлення й інші цікаві напрацювання, однак у найближчі місяці не слід очікувати змін у тренерському штабі команди та статутних змін у функціонуванні Буковини.

Нагадаємо, Прометей вийшов у чвертьфінал Кубка ЄКВ.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!