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Солдат може продовжити кар'єру у Буковині

Клуб хоче підсилитися досвідченими гравцями
Сьогодні 22:25 152 0
Солдат може продовжити кар'єру у Буковині
#Буковина, #Минай, #Ігор Солдат

Джерело - sport.ua.

Буковина, яка навесні виступатиме в групі Вибування Першої ліги, зацікавилася колишнім захисником Миная Ігорем Солдатом.

Про це повідомляє Sport.ua.

Клубне керівництво провело перемовини з групою гравців з досвідом виступів в УПЛ та Першому дивізіоні. Зокрема, з захисником Ігорем Солдатом, який минулої осені захищав кольори Миная. Хто з новачків узаконить свої стосунки з Буковиною, визначиться в першій половині січня 2024 року.

А наприкінці січня чернівецькі футболісти повернуться з відпустки.

Один з етапів підготовки заплановано провести на базі Камелот поблизу Ужгорода. Там підопічні Андрія Mельничука проведуть перші спаринги в новому році.

Поки що в активі Буковини 21 очко і вона посідає друге місце в групі Вибування Першої ліги.

Раніше повідомлялось, що Чорноморець підпише вінгера Миная.

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