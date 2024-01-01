Чорноморець підпише вінгера Миная

20-річний вінгер Миная Данило Голуб стане гравцем Чорноморця.

Про це повідомляє Sport.ua.

Голуб підпише контракт із моряками на початку року та поїде із командою на збори до Туреччини.

Наставник одеситів Роман Григорчук особисто зацікавлений в гравцеві. Чорноморець хотів підписати Голуба ще влітку, однак клуби не змогли домовитися про умови. Зараз Минай відпустить гравця у статусі вільного агента, хоча його контракт діяв до кінця сезону.

У нинішньому сезоні Данило Голуб зіграв за Минай 4 матчі, в яких не відзначився результативними діями.

Раніше повідомлялося, що колишній голкіпер Чорноморця став граючим тренером Реал Фарми.