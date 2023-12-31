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Головко - про бажання Зозулі стати президентом УАФ: Він живе в Іспанії? Welcome до нас

Сьогодні 16:09 147 0
Головко - про бажання Зозулі стати президентом УАФ: Він живе в Іспанії? Welcome до нас
#Олександр Головко

Джерело - Tribuna.com.

Головний тренер Діназа Олександр Головко хотів би, щоб колишній нападник збірної України Роман Зозуля, який висловлював бажання стати президентом УАФ, повернувся до України.

Про це заявив сам Головко.

"Чи читав слова Зозулі, який сказав, що хотів би йти на вибори президента УАФ, але йому дали зрозуміти, що там вже все вирішено? Так. Він має власну думку. Він живе в Іспанії? Welcome до нас. Попрацюйте, зайдіть в систему, і все буде. Це так працює.

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Я є частиною нинішньої футбольної системи на певному рівні. Розумію, де я працюю, в якій країні, в яких умовах і скільки ще є тренерів, які не працюють. Це перенасичений ринок. Але ми, тренери, самодостатні – і можемо казати те, що думаємо. Таких небагато. Це лякає президентів, фахівців, які не можуть тобою керувати", - сказав Головко.

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