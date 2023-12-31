Головко - про бажання Зозулі стати президентом УАФ: Він живе в Іспанії? Welcome до нас

Головний тренер Діназа Олександр Головко хотів би, щоб колишній нападник збірної України Роман Зозуля, який висловлював бажання стати президентом УАФ, повернувся до України.

Про це заявив сам Головко.

"Чи читав слова Зозулі, який сказав, що хотів би йти на вибори президента УАФ, але йому дали зрозуміти, що там вже все вирішено? Так. Він має власну думку. Він живе в Іспанії? Welcome до нас. Попрацюйте, зайдіть в систему, і все буде. Це так працює.

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