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Головко - про роботу коментатором: Ми повинні працювати для домогосподарок, які щось нарізають на кухні

Сьогодні 12:55 294 0
Головко - про роботу коментатором: Ми повинні працювати для домогосподарок, які щось нарізають на кухні
#Олександр Головко

Джерело - Tribuna.com.

Головний тренер Діназа Олександр Головко має спокійно розмовляти про футбол, а емоційну базу дають інші коментатори.

Про це заявив сам Головко.

"Як мені сказали професійні коментатори, ми повинні працювати для домогосподарок, які стоять на кухні і щось нарізають. А коли забивають гол, то нам треба змусити їх повернути голову на екран.

Я маю спокійно розмовляти про футбол, а емоційну базу дають інші коментатори. Футбол - це емоції. Але інколи, мабуть, повинні бути такі як я, які в середньому тембрі розповідають, як воно є насправді.

Зараз коментатори чудово готуються до матчів, і ти розумієш, що ти прийшов - і ти дилетант. Так, ти щось знаєш про футбол і непогано знаєш, як мені здається. Але на медіаресурсі інші правила гри, і ти повинен підлаштовуватись під це.

Я розумію, хто знаходиться поряд зі мною. Якщо він веде гру, то я йому підігрую. Якщо він дає мені вести гру, то трохи відповідальність на мені", - сказав Головко.

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