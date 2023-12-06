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Зозуля: Хотів би йти на вибори, але мені дали зрозуміти, що все вирішено

Зозуля розповів про вибори президента УАФ
Сьогодні 13:51 299 0
Зозуля: Хотів би йти на вибори, але мені дали зрозуміти, що все вирішено
#Роман Зозуля

Джерело - Чемпіон.

Колишній форвард збірної України Роман Зозуля хотів би стати президентом УАФ.

Про це він розповів порталу KDK.

"Звісно, я хотів йти на вибори. Навіть знайшов однодумців, які могли б стати моєю командою - Левченко, Худжамов, поверхнево з Федецьким говорили і ще з кількома людьми, які не з футболу. Але мені дали зрозуміти, що все вже вирішено – президентом УАФ роблять Шевченка. Всі ж розуміють, хто це робить. Голосують регіональні асоціації, але за ними стоять губернатори, а за ними – Офіс Президента. До речі, голосування закрите. Цікаво – чому?

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Коротше, йти технічним кандидатом я не захотів. Тому ми поставили цю ідею на паузу. Але не відмовляємось від неї взагалі. Думаю, Шевченко довго не протягне. А на чесних виборах моя програма і команда будуть сильніші. Я погано уявляю, як Шевченко збирається керувати нашим футболом. З Лондона? І дуже цікаво, якою буде його команда. Люди, яких йому назначать зверху, чи знову італійці? Зрозуміло ж, що керувати будуть інші, а він буде лише торгувати обличчям", - сказав Зозуля.

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