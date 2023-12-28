Вернидуб: Кожна гра Кривбаса буде як фінал

Кривбас розраховує досягти кращих результатів у другій половині сезону.

Про це заявив головний тренер команди Юрій Вернидуб.

Я дуже задоволений усією командою, усіма хлопцями які є в Кривбасі, і які прийшли. У такий нелегкий час декому страшно, хлопці прийшли, знаючи, що Кривбас тренується у Кривому Розі, нікуди не виїжджає, і також всі ігри домашні приймає у Кривому Розі, хоча це не так і далеко від зони бойових дій. Я задоволений всіма хлопцями, що вони не побоялися і прийшли до Кривбаса. Якби у кожного з них не було б довіри до тренерського штабу та керівництва ФК Кривбас, такого підйому в них не було.

І це дуже добре, що вони розуміють кожного тренера, тренерський штаб, в тому числі і мене, і це дійсно додає їм ту вартість, яка в них є на даний момент. Я дуже задоволений кожним з них, самовіддачею, і тою працею, яку вони роблять на кожному тренуванні та грі чемпіонату. Ми з ними зустрілися, поговорили, поставили собі ціль, що ми маємо бути збалансованою, дисциплінованою, класною командою, яка хоче чогось досягти.

На сьогоднішній момент ми не досягли нічого, а це досягнення ми побачимо в кінці цього чемпіонату. Вони розуміють, що кожна гра, яка залишилась з 13 турів, буде як фінал. Є ще над чим працювати, і ми будемо йти до того, буде працювати щоб досягнути цього результату. Я і тренерський штаб думаємо, що це ще не пік в хлопців, що можна ще досягати кращих результатів. Я дуже на це розраховую, - сказав Вернидуб.

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