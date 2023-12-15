Вернидуб: На час відпустки гравці Кривбаса отримають спеціальні індивідуальні програми

Футболісти Кривбаса матимуть спеціальні індивідуальні програми під час відпустки.

Про це розповів асистент головного тренера Віталій Вернидуб.

"Треба опрацювати багато матеріалу за пів року виступів Кривбаса. Подивитись усе детально, проаналізувати, зробити висновки. Стосовно проведення відпустки, то, звичайно, футболіст повинен тримати себе у цю паузу в тонусі. Всі гравці отримають спеціальні індивідуальні програми, за якими вони будуть працювати. Декілька днів усі відпочинуть, а потім приступають до тренувань.

Актуально: Кривбас проведе зимовий збір в Іспанії

Якщо після відпустки хтось прийде не у дуже доброму стані, то потім можуть бути проблеми під час зборів. Усі наші футболісти це добре розуміють, тому з усією серйозністю підходять до цього питання. Навіть під час відпустки команда добре попрацює, щоб бути готовою до зимових зборів, які будуть важкі та важливі", - сказав Вернидуб.