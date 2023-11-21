Кривбас проведе зимові збори в Іспанії

Джерело - sport.ua.
Найближчі зимові збори Кривбас проведе в місті Аліканте (Іспанія).
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Там команда працюватиме протягом цілого місяця - з 15 січня по 15 лютого 2024 року.
Кривбас планує провести низку контрольних матчів із командами з європейських чемпіонатів, а також із представниками інших континентів.
На цей час підопічні Юрія Вернидуба посідають третє місце в турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від лідера, Дніпра-1, всього на три очки.
Нагадаємо Любенович буде готувати Минай до матчу з Кривбасом.