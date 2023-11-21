Кривбас проведе зимові збори в Іспанії

Команда Вернидуба працюватиме в Аліканте

Найближчі зимові збори Кривбас проведе в місті Аліканте (Іспанія).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Там команда працюватиме протягом цілого місяця - з 15 січня по 15 лютого 2024 року.

Кривбас планує провести низку контрольних матчів із командами з європейських чемпіонатів, а також із представниками інших континентів.

На цей час підопічні Юрія Вернидуба посідають третє місце в турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від лідера, Дніпра-1, всього на три очки.

Нагадаємо Любенович буде готувати Минай до матчу з Кривбасом.