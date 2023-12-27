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Челсі може продати Галлахера за 50 млн фунтів

Конор Галлахер може змінити клуб
Сьогодні 11:45 178 0
Челсі може продати Галлахера за 50 млн фунтів
#Футбольні трансфери, #Челсі, #Конор Галлахер

Джерело - tribuna.com.

Челсі може відпустити півзахисника Конора Галлахера у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє The Athletic.

Лондонцям буде достатньо пропозиції у 50 мільйонів фунтів, щоб продати 23-річного англійця. У його підписанні зацікавлений Тоттенгем, який робив спроби ще влітку.

Чинний контракт хавбека розрахований до літа 2025 року, а ознак перемовин з клубом щодо пролонгації немає. Сам Конор "хоче бути гравцем Челсі".

Натомість Тодд Боелі непохитний у своїй позиції, що футболісти, у яких менше двох років до завершення угод, повинні продовжити їх або бути проданими.

У поточному сезоні Галлахер провів 21 матч, відзначившись 4 асистами.

Раніше Челсі Мудрика поступився Вулвергемптону у 18 турі АПЛ.

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