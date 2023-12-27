Челсі може продати Галлахера за 50 млн фунтів

Джерело - tribuna.com.
Челсі може відпустити півзахисника Конора Галлахера у зимове трансферне вікно.
Про це повідомляє The Athletic.
Лондонцям буде достатньо пропозиції у 50 мільйонів фунтів, щоб продати 23-річного англійця. У його підписанні зацікавлений Тоттенгем, який робив спроби ще влітку.
Чинний контракт хавбека розрахований до літа 2025 року, а ознак перемовин з клубом щодо пролонгації немає. Сам Конор "хоче бути гравцем Челсі".
Натомість Тодд Боелі непохитний у своїй позиції, що футболісти, у яких менше двох років до завершення угод, повинні продовжити їх або бути проданими.
У поточному сезоні Галлахер провів 21 матч, відзначившись 4 асистами.
Раніше Челсі Мудрика поступився Вулвергемптону у 18 турі АПЛ.